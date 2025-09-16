Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago24.0°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Atletismo | Mundial

Martina Weil tras quedar fuera de la final en Tokio: En Beijing 2027 no se me escapará

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

“Estoy muy decepcionada”, reconoció la atleta nacional.

Martina Weil tras quedar fuera de la final en Tokio: En Beijing 2027 no se me escapará
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con su participación finalizada en el Mundial de Tokio, la velocista chilena Martina Weil repasó su cometido tras posicionarse novena de la clasificación general de los 400 metros y quedar fuera de la carrera por las medallas por apenas una décima de segundo.

"Estoy triste, pero al final es la tercera vez que bajo de 50 en la temporada. Ahora mismo, estoy muy decepcionada porque estuve tan cerca, pero haciendo el balance, me acordaré de la temporada 2025 como la primera de las mejores", reconoció.

Seguido a ello, Weil apuntó: "Ahora duele mucho, pero estoy orgullosa. El año pasado fue duro, lo pasé muy mal y saber que pude salir de eso más fuerte me demuestra que soy capaz de lo que sea. Que se aguante Beijing, que volvemos el 2027 y ahí no se me escapa".

"Voy a poder celebrar el 18 como chilena, no como atleta porque la idea era celebrarlo con la final. Nos vemos el próximo año que se viene la Ultimate, donde clasifican los 16 mejores del mundo y espero estar metida en esa final", cerró la atleta nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada