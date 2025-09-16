Martina Weil tras quedar fuera de la final en Tokio: En Beijing 2027 no se me escapará

Con su participación finalizada en el Mundial de Tokio, la velocista chilena Martina Weil repasó su cometido tras posicionarse novena de la clasificación general de los 400 metros y quedar fuera de la carrera por las medallas por apenas una décima de segundo.

"Estoy triste, pero al final es la tercera vez que bajo de 50 en la temporada. Ahora mismo, estoy muy decepcionada porque estuve tan cerca, pero haciendo el balance, me acordaré de la temporada 2025 como la primera de las mejores", reconoció.

Seguido a ello, Weil apuntó: "Ahora duele mucho, pero estoy orgullosa. El año pasado fue duro, lo pasé muy mal y saber que pude salir de eso más fuerte me demuestra que soy capaz de lo que sea. Que se aguante Beijing, que volvemos el 2027 y ahí no se me escapa".

"Voy a poder celebrar el 18 como chilena, no como atleta porque la idea era celebrarlo con la final. Nos vemos el próximo año que se viene la Ultimate, donde clasifican los 16 mejores del mundo y espero estar metida en esa final", cerró la atleta nacional.