Benjamín Hites cumplió una destacada actuación en Nürburgring

La tercera posición en su categoría logró el binomio integrado por el chileno Benjamín Hites y el alemán Jörg Viebahn (PROsport Racing) durante la séptima fecha del Campeonato Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) de Alemania.

La serie SP10 del chileno se la adjudicó el trío integrado por Judson Holt, Denny Stripling y Alexandru Vasilescu con 24 giros.

En tanto que Hites y Viebahn fueron terceros con 23 vueltas al circuito de 24,358 kilómetros.

"Largamos y terminamos tercero en la carrera, que es un buen resultado después de todo lo que pasó durante la competencia. Tuvimos que detenernos por un problema mecánico cuando estaba manejando mi compañero (Jörg Viebahn). Perdimos dos vueltas, como 18 minutos. Salimos a la pista en quinta posición. Ahí pude remontar al tercer lugar y sacar importantes conclusiones del auto porque me tocó manejar con piso seco y bajo la lluvia. Toda la información que sacamos la aplicaremos este domingo donde vamos a tratar de buscar el primer lugar", expresó Hites.