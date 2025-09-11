Benjamín Hites se prepara para posible duelo con Max Verstappen en Nürburgring

El piloto chileno Benjamín Hites (PROsport Racing) enfrentará este fin de semana una intensa doble fecha del Campeonato Nürburgring Langstrecken Serie (NLS), donde la atención mundial se centra en la posible presencia del cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen.

La competición que tendrá lugar entre este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, aun no confirma la participación del popular corredor neerlandés. Sin embargo, podría oficializarse si completa el curso y los giros exigidos para obtener la licencia especial que otorga acceso el circuito llamado "el infierno verde".

El piloto chileno competirá junto al alemán Jörg Viebahn en un Aston Martin Vantage GT4 del equipo PROsport Racing, dentro de la categoría SP10. Las dos pruebas, de cuatro horas cada una, se disputarán en el circuito de 20,832 kilómetros que posee 40 curvas a la izquierda, 50 a la derecha y una diferencia de altura de 300 metros a lo largo del trazado.

En la fecha pasada, Hites y sus compañeros lograron el segundo lugar de la SP10, por lo que este fin de semana el representante de Team Chile volverá a buscar un lugar en el podio en una de las pistas más exigentes del automovilismo internacional.