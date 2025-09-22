Nicolás Ambiado mantuvo sus opciones al título de la Fórmula Regional Américas

La penúltima fecha de la Fórmula Regional Américas, disputada en Virginia, Estados Unidos, estuvo marcada por los problemas mecánicos que afectaron directamente a los principales protagonistas del campeonato, el brasilero Bruno Ribeiro y el chileno Nicolás Ambiado, quien debió correr con un bólido de reemplazo y una unidad de potencia de emergencia que condicionaron su rendimiento desde la clasificación, donde logró la novena posición.

En la primera carrera, pese a las dificultades, Ambiado mostró su capacidad para remontar y finalizó en un meritorio cuarto lugar. En paralelo, el brasileño Bruno Ribeiro, abandonó por fallas en su motor, mientras que el estadounidense Titus Sherlock terminó tercero, consolidando su avance en la tabla general. Estos resultados dejaron parcialmente a Ambiado como líder del campeonato.

La segunda manga no fue favorable para el piloto nacional Problemas en uno de sus neumáticos lo obligó a ingresar a pits, perdiendo varias posiciones. Más tarde, un contacto en medio de una bandera amarilla lo relegó definitivamente, cerrando en el puesto 11. Sherlock, en tanto, subió al segundo lugar del podio y Ribeiro sumó puntos importantes con su quinto puesto. Posterior a la carrera, los comisarios penalizaron al brasilero por una falsa largada, beneficiando directamente a Ambiado en el campeonato.

De esta manera y a falta de una fecha para el final de la temporada (dos carreras en disputa) la clasificación general quedó encabezada por Sherlock con 248.5 puntos, seguido por Nicolás Ambiado (235 pts.) y Bruno Ribeiro (228 pts.). Todo se definirá en la última fecha en Barber, Inglaterra entre el 17 y 19 de octubre.