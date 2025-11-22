Amigo de Schumacher: Es incómodo hablar de su estado, no creo que lo volvamos a ver

El exmecánico de la escudería McLaren y amigo de Michael Schumacher, Richard Hopkins entregó algunos detalles sobre el estado de salud del expiloto de la Fórmula 1, quien quedó con una lesión cerebral después de un accidente en el año 2013 y mantiene una vida totalmente alejada de los medios.

"No creo que lo volvamos a ver. Me siento un poco incómodo hablando de su estado porque, por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto", comentó con el medio Sport Bible.

"No he escuchado nada recientemente. Entiendo que tiene un médico finlandés, un médico personal", sostuvo sobre la escasa información que maneja sobre el legendario excorredor.

Por último tuvo palabras de reconocimiento para Michael Schumacher: "Pensarías que probablemente era una persona difícil en su vida privada, pero ciertamente no lo era. Por supuesto que no. Era un gran padre y un gran esposo", sentenció.