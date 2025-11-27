Síguenos:
Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Catar en la Fórmula 1?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El inglés Lando Norris tiene chance de coronorse campeón en la penúltima carrera de la temporada.

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Catar en la Fórmula 1?
Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Catar, el penúltimo en la temporada de la Fórmula 1, en donde el británico Lando Norris (McLaren) llega como líder y con una increíble oportunidad de conquistar su primer título en la categoría reina del automovilismo mundial.

Norris tiene 390 puntos, con 24 más que su compañero Oscar Piastri y Max Verstappen (Red Bull), quien busca su quinto título consecutivo.

George Russell (Mercedes), en cambio, está cuarto, prácticamente sin opciones de ganar el título, pero puede tener también un rol crucial en esta carrera.

La fecha en el circuito de Lusail puede ser decisiva para la definición de la F1, porque también hay carrera Sprint; es decir, 33 puntos en juego.

Norris puede coronarse si termina entre los siete primeros en el sprint y gana la carrera el domingo.

Para el británico es crucial cumplir la misión en la jornada dominical, porque en caso de quedar empatado con alguno de sus perseguidores al final de la competencia, el título quedará en sus manos por la cantidad de victorias en la temporada.

Verstappen y Piastri, en cambio, están obligados a conseguir los mejores resultados posibles este fin de semana, en el sprint y la propia carrera el domingo, y evitar que Norris les saque más puntos de ventaja, considerando que hay 25 en juego en el último Gran Premio, en Abu Dabi.

Toda la emoción de la F1 lo podrás seguir en la cobertura de ESPN en Disney+ Premium.

Revisa la programación de la F1 para este fin de semana:

Viernes 28 de noviembre

  • Primer entrenamiento libre - 10:30 horas
  • Clasificación del Sprint - 14:30 horas

Sábado 29 de noviembre

  • Sprint - 11:00 horas
  • Clasificación del GP de Catar - 15:00 horas

Domingo 30 de noviembre

  • Gran Premio de Catar - 13:00 horas

