El festejo de Max Verstappen en Monza tras el Gran Premio de Italia
El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dejó atrás ocho carreras sin victorias en la Fórmula 1 y cortó la racha de cinco triunfos seguidos para McLaren al conquistar el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, por delante de Lando Norris y Oscar Piastri.
