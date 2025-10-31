Felipe Massa calificó el "Crashgate" como el mayor escándalo en la historia del deporte

El expiloto brasileño de Fórmula 1 Felipe Massa calificó el infame "Crashgate" como el mayor escándalo en la historia del deporte, en el marco de la batalla legal que emprendió para reclamar el título del Mundial de 2008 que perdió por solo un punto ante Lewis Hamilton.

Esta semana concluyó en Londres la audiencia previa de tres días que determinará si el caso avanza a juicio. Los abogados de Massa argumentaron que existió una conspiración y un posterior encubrimiento para ocultar el escándalo, que, según ellos, no solo alteró el resultado de una carrera, sino que puso en riesgo la vida de pilotos y espectadores.

Massa reclama una indemnización de 73 millones de euros y la anulación del resultado del Gran Premio de Singapur de 2008. En aquella carrera, su entonces rival de Renault, Nelson Piquet Jr., se estrelló de forma deliberada para beneficiar a su compañero de equipo, Fernando Alonso. Este incidente perjudicó directamente al brasileño, que terminó fuera de los puntos, mientras que Hamilton consiguió un tercer puesto decisivo.

La defensa del expiloto se basa en que la FIA, Formula One Management y Bernie Ecclestone estaban al tanto del arreglo durante esa misma temporada, pero decidieron no actuar para no manchar la reputación del deporte. Por su parte, los representantes de Ecclestone sostuvieron que el mal resultado de Massa en esa carrera no estuvo ligado al accidente y que el brasileño perdió el campeonato por sus propios errores.

El caso, que permaneció inactivo por años, resurgió en 2023 tras una entrevista en la que Ecclestone admitió que las autoridades de la Fórmula Uno conocían el fraude en 2008, lo que impulsó a Massa a iniciar acciones legales al enterarse de que los hechos se ocultaron deliberadamente. La decisión final sobre si el caso procederá a juicio se conocerá en las próximas semanas.