George Russell firmó su primera "pole" del año para salir primero en el GP de Canadá

El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero en el Gran Premio de Canadá, décima fecha de la Fórmula 1, tras las clasificatorias que se corrió en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal este sábado.

Russell, de 27 años, logró su primera "pole position" del año y la sexta de su carrera al dominar la qualy con un tiempo de un minuto, 10 segundos y 899 milésimas, exactamente 160 milésimas menos que el cuádruple campeón mundial Max Verstappen (Red Bull).

Tercero arrancará el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de pilotos. La segunda fila de largada la completará el debutante Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Lando Norris, el otro piloto del puntero McLaren, quedó relegado al séptimo escaño de la grilla, detrás de Lewis Hamilton (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Respecto a los sudamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó su mejor clasificatoria hasta el momento y partirá 11°, mientras el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) arrancará desde la posición 15.

La carrera estelar del GP de Canadá se disputará este domingo 15 de junio a partir de las 14:00 horas de Chile (18:00 GMT).

The starting grid for the 2025 Canadian Grand Prix 🇨🇦



Russell and Verstappen on the front row 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/JdWtO1kyO8