Hasta se incendió: Falla en el auto de Sainz retrasó la salida en el GP de Austria

La salida del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, que se disputa este domingo, se retrasó 15 minutos debido a problemas en el monoplaza del piloto español Carlos Sainz en la vuelta de formación.

El corredor de Williams debía salir desde el "pit lane", pero quedó plantado en la pista y tuvo que ser retirado, sin poder competir en el circuito de Spielberg.

Luego, ya en zona de pits, el FW47 comenzó a echar humo debido a un sobrecalentamiento e incluso llegó a incendiarse, aunque el fuego fue extinguido rápidamente por el personal que revisaba el bólido.

Este imprevisto solo abrió una carrera nefasta para la escudería Williams, pues su otro piloto, Alex Albon, se retiró en la vuelta 17, dejando al equipo totalmente fuera de acción.

It's a double DNF for Williams 😖



Alex Albon follows Carlos Sainz back to the garage and out of the race ❌#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/z7cMleowGk