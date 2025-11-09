Lando Norris celebró su séptima carrera del año al ganar el GP de Sao Paulo en Interlagos
El inglés Lando Norris (McLaren) ganó su séptima carrera del año este domingo, tras dominar el circuito de Interlagos y ganar el Gran Premio de Sao Paulo. En el podio lo acompañaron Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).
