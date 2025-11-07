Lando Norris comandó la única práctica libre en Sao Paulo

El británico Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, comandó este viernes, por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri -segundo en el campeonato, a un solo punto-, el único entrenamiento libre del Gran Premio de Sao Paulo, en el circuito de Interlagos.

En la mejor de sus 31 vueltas, Norris cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, nueve segundos y 975 milésimas, sólo 23 menos que Piastri, que giró dos veces más que él; en un ensayo en el que todos completaron su mejor vuelta con el neumático de compuesto medio y en el que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) marcó el tercer tiempo, a 619 milésimas de Lando.

El español Fernando Alonso acabó con el cuarto crono en el único ensayo del penúltimo fin de semana con formato sprint. El doble campeón mundial asturiano repitió 26 veces la pista en la que festejó sus dos títulos y en su mejor intento se quedó a 631 milésimas de Norris, del que concluyó a 711, en la mejor de sus 36 vueltas, Sainz.

El argentino Franco Colapinto, que acaba de renovar su contrato con Alpine con miras a 2026, marcó el decimosexto tiempo. El piloto bonaerense dio 30 vueltas y en la mejor de ellas acabó a un segundo y 185 milésimas de Norris.