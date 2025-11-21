Síguenos:
Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

Lando Norris marcó la pauta en una accidentada primera jornada de entrenamientos en Las Vegas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El líder del Mundial se quedó con el mejor tiempo en una sesión de prácticas libres que fue suspendida definitivamente por problemas con una tapa de alcantarilla en la pista.

El piloto británico Lando Norris, de McLaren y líder del Mundial de Fórmula Uno, comenzó con dominio la primera jornada de los entrenamientos libres del GP de Las Vegas. Sin embargo, el día estuvo marcado por un insólito problema en la pista que obligó a suspender de forma definitiva la segunda sesión de prácticas.

Norris finalizó la accidentada tanda con el mejor tiempo de la jornada, cronometrando 1'33''602, superando por escaso margen al italiano Kimi Antonelli de Mercedes. En la primera sesión, el más rápido había sido el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien finalmente se ubicó en el tercer puesto del día.

El problema surgió en la segunda sesión, cuando una tapa de alcantarilla mal fijada en una de las curvas del circuito urbano comenzó a moverse con el paso de los monoplazas. Tras detener la práctica por un cuarto de hora para intentar solucionarlo, la tanda se reanudó, pero el problema persistió y la dirección de carrera optó por suspenderla definitivamente por razones de seguridad.

Los pilotos españoles, Carlos Sáinz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), finalizaron en la decimotercera y decimoctava posición, respectivamente. Por su parte, el argentino Franco Colapinto terminó en el decimosexto lugar de la accidentada jornada de viernes.

