Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago24.1°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

Lando Norris recibió su trofeo de campeón de Fórmula 1 en gala de la FIA

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El piloto incluyó entre sus agradecimientos la dura pelea que dio el multicampeón Max Verstappen.

Lando Norris recibió su trofeo de campeón de Fórmula 1 en gala de la FIA
 @F1 (X)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A casi una semana del fin de la temporada, Lando Norris alzó el trofeo que lo acredita como el flamante campeón del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, en una ceremonia realizada en Tashkent, Uzbekistán.

La coronación oficial del piloto de McLaren fue el momento más esperado de los FIA Awards, que además premió a la escudería en el Campeonato de Constructores y entregó sus copas a los monarcas de otras categorías del automovilismo.

"Felicidades y gracias a McLaren, el equipo con el que he estado durante muchísimos años, por darnos un auto increíble que, a veces, nos hizo la vida muy fácil y hermosa, y pudimos conseguir muchas victorias hasta el final de la temporada", señaló Norris, incluyendo en sus palabras a su compañero, Oscar Piastri.

"Por supuesto, también gracias a Max (Verstappen), por desafiarnos todo el tiempo, ponernos bajo presión; simplemente haciendo lo que Max siempre hace", sumó sobre su escolta, que arremetió con todo en el tramo final del año.

Por otro lado, Sébastien Ogier recibió su reconocimiento como ganador del Campeonato Mundial de Rally y los pilotos James Calado, Alessandro Pier Guidi y Antonio Giovinazzi posaron con las copas del Campeonato Mundial de Resistencia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada