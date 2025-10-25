Lando Norris se adjudicó la pole position en Ciudad de México

El británico Lando Norris (McLaren) saldrá desde la pole position este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Norris, de 25 años, firmó su decimocuarta pole en la categoría máxima -la quinta del año- al dominar la calificación de este sábado, en la que, en la decisiva tercera ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 15 segundos y 586 milésimas, 262 menos que el monegasco Charles Leclerc y con 352 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 346 puntos, 14 más que Norris-, acabó octavo la calificación, pero saldrá séptimo luego de una penalización sufrida por el español Carlos Sáinz.

Dos puestos por detrás del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el campeonato, a 40 unidades.

Mira acá la grilla