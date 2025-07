Lando Norris se alzó con el triunfo en un lluvioso GP de Gran Bretaña

El inglés Lando Norris se impuso en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 disputado este domingo en el circuito de Silverstone, que albergó una nueva jornada positiva para la escudería McLaren.

Norris se impuso a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que fue sancionado por ralentizar su marcha en la reanudación de la prueba tras un safety car y perjudicar, entre otros, al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La prueba estuvo marcada por la lluvia y los cambios en las condiciones meteorológicas que provocaron, junto con las salidas de pista, la intervención de cuatro autos de seguridad, dos de ellos virtuales.

Hadjar rear-ends Antonelli at the restart and ends up in the barriers 💥#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rlB83Ivk2R