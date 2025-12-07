Lando Norris se coronó campeón de la Fórmula 1 pese al triunfo de Verstappen en Abu Dhabi

El inglés Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo como el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, tras rematar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada 2025.

A Norris solo le bastaba con el podio para abrochar el título, tarea que logró en una carrera que ganó su escolta, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien pese a su enorme arremetida en la recta final del año, se quedó sin pentacampeonato.

Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Pilotos de la F1. El último corredor de aquella nacionalidad en obtener la corona fue el multicampeón Lewis Hamilton en 2020, exMercedes y actual miembro de Ferrari.

Por otra parte, el australiano Oscar Piastri (McLaren), concluyó en segunda posición.

La tensión fue total, pues Verstappen lideró casi toda la carrera, luchando principalmente con Piastri por el triunfo de la jornada. Norris en un momento retrocedió bastantes posiciones, pero logró afianzarse en el podio.

Sin embargo, la carrera tuvo una gran polémica en la vuelta 23, cuando Norris adelantó a Yuki Tsunoda (Red Bull) por fuera de la pista, incluso sacando chispas, para ubicarse tercero.

Pese a la arriesgada maniobra del hombre de McLaren, quien terminó sancionado con cinco segundos fue Tsunoda. Una decisión distinta de la FIA pudo cambiar el destino del título en caliente, aunque con los resultados finales un castigo a Norris habría dejado todo igual.

¡MANIOBRA ARRIESGADA DE NORRIS PARA SUPERAR A TSUNODA!



Verstappen felicitó al nuevo monarca, aceptando el rol secundario de su victoria con un tiempo de una hora, 26 minutos, siete segundos y 469 centésimas. Piastri finalizó a +12,594 segundos, Norris a +16,572 y Charles Leclerc (Ferrari) a +23,279.

Respecto a los sudamericanos, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) remató undécimo (+81,043s) en la carrera, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue último y acabó como el único piloto de la parrilla que no sumó puntos en la temporada.

Así, McLaren logró el "doblete" luego de haber sellado con bastante anticipación el Mundial de Constructores y volvió a hacerse con el tíutlo de pilotos luego de 17 años: Al igual que el último título de un corredor inglés, Lewis Hamilton era el más reciente triunfo "papaya", en 2008.