Las postales que dejó la qualy del Gran Premio de Italia en Monza
Publicado:
Fotos Destacadas
La Roja retomó los entrenamientos en Chile con la mira puesta en Uruguay
Trofeo del Mundial sub 20 Chile 2025 marcó un hito con su paso por Puerto Williams
Hamilton y Norris lideraron las prácticas en la previa del GP de Monza
Fotos Recientes
Cría de siamang nació en el Buinzoo: especie está en peligro de extinción
Las postales que dejó la qualy del Gran Premio de Italia en Monza
Con dos debutantes: Las selecciones clasificadas al Mundial 2026
Este sábado se desarrolló en el mítico circuito de Monza la etapa clasificatoria para el Gran Premio de Italia, con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) adjudicándose la "Pole position" de cara a este domingo 7 de septiembre (10:00 horas de Chile).
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados