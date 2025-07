Max Verstappen firmó la "pole position" para el GP de Gran Bretaña

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, al comandar las clasificatorias disputadas este sábado en Silverstone.

El cuádruple campeón mundial firmó su cuadragésima cuarta "pole" en la F1 con un tiempo de un minuto, 24 segundos y 892 milésimas en la Q3, por encima de los McLaren de Oscar Piastri (+0.103s) y Lando Norris (+0.118s), que respectivamente arrancarán segundo y tercero.

Más atrás, en el cuarto lugar, estará George Russell (Mercedes). La tercera fila de largada será para Ferrari con sus pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que venía de liderar la última práctica libre.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la primera ronda al estrellarse contra el muro y saldrá último, mientras el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) partirá 16°.

