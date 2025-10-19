Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos en la F1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, ganó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de la Fórmula 1, que se disputó en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Verstappen, de 28 años, firmó su sexagésima octava victoria en la F1 -la quinta del año- al ganar en Austin por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien concluyó tercero.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, fue quinto en una carrera que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó décimo y su compatriota Carlos Sainz (Williams) abandonó en la séptima de las 56 vueltas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoséptimo una carrera tras la cuál Piastri lidera el campeonato con 346 puntos, 1 4 más que Norris y con 40 sobre Verstappen; a falta de cinco Grandes Premios para el final.

El próximo GP será en México, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, el 26 de octubre.