Max Verstappen lideró una caótica qualy y saldrá primero en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) firmó su sexta "pole" de la temporada tras completar los más de seis mil metros de una caótica clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Formula 1, el cual se disputará en el circuito urbano de Baku este domingo.

La clasificación, extendida por casi dos horas debido a seis banderas rojas, vio al oriundo de Hasselt completar el trazado en un minuto, 41 segundos y 117 milésimas. Seguido a él, quedaron el español Carlos Sainz (Williams) y su compañero neozelandés Liam Lawson.

Entre los pilotos que sufrieron en la accidentada jornada estuvieron Oscar Piastri (McLaren), quien impactó contra el muro en la Q3 y saldrá noveno. Por su parte, El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también chocó en la Q3, quedando en décimo lugar.

Por último, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá undécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hará desde la decimosexta posición, tras chocar en la Q1.

La largada del Gran Premio de Azerbaiyán está programada para las 08:00 horas de Chile (11:00 GMT) de este domingo.