Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

Norris ganó en México y le arrebató el liderato a Piastri

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El británico dejó al rojo la tabla de clasificaciones de la Fórmula 1.

Norris ganó en México y le arrebató el liderato a Piastri
El británico Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez; donde le arrebató el liderato del certamen a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto.

Norris, de 25 años, logró su décima victoria en la F1 -la sexta de la temporada- al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo y el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero.

El inglés lidera ahora con 357 puntos, uno más que el australiano, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint.

Verstappen es tercero, a 36 unidades de Norris.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

