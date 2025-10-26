Norris ganó en México y le arrebató el liderato a Piastri
El británico dejó al rojo la tabla de clasificaciones de la Fórmula 1.
El británico Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez; donde le arrebató el liderato del certamen a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto.
Norris, de 25 años, logró su décima victoria en la F1 -la sexta de la temporada- al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo y el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero.
El inglés lidera ahora con 357 puntos, uno más que el australiano, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint.
Verstappen es tercero, a 36 unidades de Norris.
