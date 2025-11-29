Oscar Piastri ganó el sprint de Catar en medio de la intensa lucha por el título

El piloto de McLaren Oscar Piastri obtuvo importantes puntos con su triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Catar, que dominó de principio a fin en medio de la reñida disputa por el Mundial de Pilotos al cierre de la temporada de Fórmula 1.

El australiano lideró el podio de la prueba rápida con un tiempo de 26:51.033, superando al piloto inglés George Russell (Mercedes, a +4.951s), y al puntero Lando Norris (+6.279s).

El neerlandés Max Verstappen, que fue de más a menos, se tuvo que conformar con la cuarta plaza, mientras que Yuki Tsunoda (Red Bull) concluyó quinto y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) alcanzó la sexta posición.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) finalizó undécimo, cerrando la parrilla el argentino Franco Colapinto con su Alpine (20º).

Ya desde la salida, Piastri aguantó la presión de Russell mientras que Verstappen logró arañar dos posiciones en los primeros virajes antes de completar la primera vuelta, colocándose detrás de un Lando Norris que apenas había logrado mantener la posición.

Con el paso de las vueltas, Verstappen reducía las distancias con Norris en un duelo por la tercera plaza que se preveía de alto voltaje. No obstante, a partir del octavo giro, Norris aumentó su ventaja sobre el neerlandés a casi un segundo y medio, beneficiado por la degradación de los neumáticos medios que llevaba Max.

Los problemas tanto en la curva 10 como en la 16 estaba dando serios estragos entre los pilotos, esparciéndose la grava por gran parte del trazado sin que se produjeran nuevos adelantamientos.

Al final, Piastri logró un revitalizador triunfo pensando en las opciones de remontar por el título: El australiano volvió a ser el único escolta al sumar 374 puntos, tres más que Verstappen, y recortó cierta distancia con Norris, quien puntúa con 396 unidades.

Tras este resultado, los pilotos se prepararán para disputar la calificación esta misma jornada, a partir de las 15:00 horas.

Más allá de lo que pueda ocurrir al cierre de hoy, el destino del título estará marcado por la carrera estelar que tendrá lugar este domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas de Chile (16:00 GMT) en Lusail.