Oscar Piastri ganó en Arabia Saudita y tomó el liderato de la Fórmula 1

El australiano Oscar Piastri (McLaren) se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Arabia Saudita, quinta fecha de la temporada que se disputó este domingo en el circuito callejero de Jeddah.

Piastri, de 24 años, logró su tercera victoria del año y de toda su carrera con un tiempo de 1h21'06"758, superando por 2"843 a Max Verstappen (Red Bull), quien había arrancado desde la "pole position".

El podio de la carrera se cerró con el monegasco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari (a 8"104).

Cuarto se ubicó Lando Norris, que perdió el primer lugar de la tabla a manos de su compañero en McLaren. El inglés llegó como puntero a Arabia, pero su distancia de 9.196 lo relegó.

