Oscar Piastri logró su quinta "pole" y comandará la largada en Zandvoort

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder de la temporada, saldrá primero en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, decimoquinta fecha del año que se correrá este domingo en el circuito de Zandvoort.

Piastri firmó la quinta "pole" de su carrera en la F1 -siendo todas este año- al dominar la calificación con un tiempo de un minuto, ocho segundos y 662 milésimas, sólo 12 milésimas menos que su compañero, el inglés Lando Norris, quien también es su escolta en el Mundial por nueve puntos de distancia.

Desde la segunda fila arrancará el local y el cuádruple campeón mundial Max Verstappen (Red Bull), que acabó tercero este sábado, a 263 milésimas. A su lado estará el debutante francés Isack Hadjar (Racing Bulls), sorprendente cuarto en la cronometrada principal, en cuya decisiva ronda todos lanzaron su mejor intento con el neumático blando.

El inglés George Russell (Mercedes) concluyó quinto y saldrá desde la tercera hilera, junto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Más atrás partirá el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) arrancará octavo tras una sobresaliente actuación.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) partirá 13° al quedar fuera en la segunda etapa de la qualy. Por otro lado, el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue eliminado en la Q1 y arracará desde la plaza 16.

El Gran Premio de Países Bajos, previsto a 72 vueltas y un recorrido de 306,6 kilómetros, arrancará este domingo 31 de agosto a las 09:00 horas de Chile (13:00 horas GMT).