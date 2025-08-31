Oscar Piastri se impuso en Países Bajos y reforzó su liderato en la Fórmula 1

El australiano Oscar Piastri (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Países Bajos, fecha 15 de la temporada 2025 que se disputó en Zandvoort.

Piastri, de 24 años, logró la novena victoria de su carrera y la séptima del año, tras superar al local Max Verstappen (Red Bull) y el debutante francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que festejó su primer podio en la categoría reina.

Lando Norris, el otro corredor de McLaren y escolta de Piastri, sufrió problemas mecánicos en la vuelta 65 y se vio obligado a abandonar.

¡SE QUEDÓ LANDO NORRIS A MENOS DE DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL!



📺 #DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MQx4dVnnOX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Tampoco fue una grata jornada para Ferrari, pues Lewis Hamilton y Charles Leclerc quedaron fuera de acción por sendos choques contra los muros.

[VIDEO] Hamilton chocó con un muro y tuvo que abandonar el GP de Países Bajos #F1 #Cooperativa90 https://t.co/g8WXtY7yiD pic.twitter.com/mDAuAx1NYN — Cooperativa (@Cooperativa) August 31, 2025

Oscar Piastri, que controló de principio a fin una prueba en la que entró tres veces a pista el coche de seguridad, lidera ahora el Mundial con 309 puntos, 34 más que Norris -cuyo monoplaza se quedó 'parado' a nueve vueltas para la meta, a causa de una fuga de aceite- y con 104 sobre Verstappen, celebrado de forma efusiva por su apasionada afición.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se quedó fuera de los puntos, pero al concluir undécimo, firmó su mejor resultado de la temporada. Por su parte, el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) tampoco sumó puntos, ya que terminó en el puesto 15.

La próxima prueba será el Gran Premio de Italia, que se disputará en el mítico circuito de Monza el próximo domingo 7 de septiembre a las 10:00 horas de Chile.