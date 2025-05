Piastri saldrá desde la "pole" y Colapinto arrancará penúltimo en el GP de España

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, se quedó con el primer puesto de salida para el Gran Premio de España, luego de comandar la clasificatoria en Montmeló, Barcelona.

Piastri logró su cuarta "pole" en la F1, y también en el año, al cubrir los 4.675 metros de la pista catalana en un minuto, 11 segundos y 546 milésimas, exactamente 209 milésimas de ventaja sobre su compañero Lando Norris, escolta además del campeonato de pilotos.

Max Verstappen (Red Bull) arrancará tercero, mientras George Russell (Mercedes) completará la segunda línea de largada con la cuarta posición.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) se quedó con la plaza número 12, mientras el argentino Franco Colapinto (Alpine) se quedó con un amargo penúltimo puesto de salida (19°), solo por delante de Yuki Tsunoda (Red Bull).

La carrera en Montmeló está programada para este domingo 1 de junio a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).

One to watch! 📺 From a McLaren 1-2 to shock eliminations, qualifying served up a fascinating grid ⬇️ #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/NlwsXzKPVd

OSCAR PIASTRI IS ON POLE POSITION! 🥇👏



The McLaren driver leads a 1-2 for the team ahead of Verstappen and Russell!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3uBGHv5SPM