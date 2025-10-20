Sainz perderá cinco puestos en la parrilla de México por incidente con Antonelli

El español Carlos Sainz (Williams), que el domingo se tuvo que retirar -tras tocar, al intentar adelantarlo, el Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli- del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula 1, fue sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla en la próxima carrera, el Gran Premio de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Sainz, de 31 años, con cuatro triunfos y 28 podios en la categoría reina -que el sábado había sido tercero en el sprint-, fue llamado a declarar por dirección de carrera después de la prueba disputada en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), donde horas más tarde se hizo pública la sanción del madrileño, al que los comisarios consideraron responsable del incidente, que se produjo en la séptima de las 56 vueltas que se dieron a la pista estadounidense.

El madrileño le intentaba arrebatar, en el momento del incidente, la séptima plaza al debutante italiano -de 19 años-, que pudo seguir en pista, pero no pasó de la decimotercera plaza. En una carrera que ganó el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que puso al rojo vivo un Mundial que lidera el australiano Oscar Piastri (McLaren) -quinto en EE.UU.- con 14 puntos de ventaja ahora sobre su compañero, el inglés Lando Norris -segundo el domingo- y con 40 respecto al ídolo deportivo de los Países Bajos.

La penalización habitual en estos casos es de diez segundos, pero, al no poderla cumplir en carrera, Sainz fue sancionado con la pérdida de cinco puestos en la próxima carrera, en este caso la de México; donde el año pasado el español de Williams festejó su cuarta y hasta el momento última victoria en la Fórmula 1, a bordo de un Ferrari.