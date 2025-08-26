Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas volverán a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán los pilotos titulares de Cadillac para la próxima temporada de Fórmula 1, según confirmó este martes el equipo estadounidense.

Cadillac, que cuenta con el respaldo de General Motors y estará dirigido por el exdirector deportivo de Marussia Graeme Lowdon, se convertirá en el undécimo equipo de Fórmula 1 la próxima temporada.

"Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y 'Checo' es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo", aseguró Lowdon.

El fichaje por Cadillac supone el regreso para los veteranos pilotos, ambos de 35 años, después de perder sus respectivos asientos en los monoplazas de Fórmula 1 al final de la temporada pasada.

El mexicano 'Checo' Pérez aportará su dilatada experiencia en la F1, habiendo competido para Sauber, McLaren y Force India/Racing Point antes de pasar a Red Bull, con el que ayudó al equipo a ganar el Mundial de Constructores en 2022 y 2023.

"Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones pude percibir la pasión y la determinación detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse en conjunto para que, con el tiempo, luchemos en primera línea", aseguró.

Para Bottas, tras disfrutar del éxito en Mercedes con un papel clave en el equipo que ganó el Mundial de Constructores desde 2017 hasta 2021, su fichaje por Cadillac supone el regreso a la primera línea de la competición.