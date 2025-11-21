Toto Wolff vendió el 15 por ciento de sus acciones en Mercedes

El director y consejero delegado de Mercedes, Toto Wolff, concretó una importante operación financiera al vender el 15 por ciento de sus participaciones en la escudería. El comprador fue el multimillonario estadounidense George Kurtz, fundador de la empresa de ciberseguridad Crowdstrike, firma que también es patrocinadora del equipo.

La venta tasó a la escudería alemana en 4.600 millones de libras (aproximadamente 5.200 millones de euros), una cifra que la posiciona como la más valiosa en la historia de la Fórmula 1, por encima de McLaren. Antes de esta operación, la propiedad de Mercedes estaba repartida en partes iguales entre Wolff, la propia compañía Mercedes y la empresa química INEOS.

La venta realizada por Wolff, que equivale a un 5 por ciento del accionariado total de la escudería, le reportará al austriaco un ingreso cercano a los 230 millones de libras (unos 260 millones de euros). El club informó que los cargos y la estructura interna no cambiarán tras este movimiento accionarial.

Kurtz, el nuevo socio de la escudería, se mostró optimista sobre el futuro de la Fórmula 1. "Cuando haces una inversión de estas, es porque crees que el deporte va a crecer. La Fórmula Uno va a crecer y la tasación de los equipos va a crecer y tú quieres formar parte de ese crecimiento", afirmó el empresario estadounidense.