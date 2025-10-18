Verstappen firmó la "pole" y saldrá primero en el Gran Premio de Estados Unidos

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador la prueba sprint, completó un sábado de ensueño y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula 1, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Verstappen, de 28 años, logró su cuadragésima séptima 'pole position' en la F1 -la séptima del año- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 510 milésimas, 291 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 297 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien saldrá tercero este domingo.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre Norris y 55 respecto a Verstappen- se quedó a 574 milésimas de 'Mad Max' y saldrá sexto en Austin.

El Gran Premio de Estados Unidos tendrá su inicio este domingo, a las 16:00 horas (19:00 GMT).

Así quedó la grilla de salida: