Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

[VIDEO] El impactante choque de Gabriel Bortoleto en el sprint del GP de Brasil

| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pese a lo duro del accidente y los daños del monoplaza, el corredor local salió ileso.

[VIDEO] El impactante choque de Gabriel Bortoleto en el sprint del GP de Brasil
La prueba sprint del Gran Premio de Brasil, en Sao Paulo, terminó con un enorme susto tras el impactante choque que sufrió el local Gabriel Bortoleto en la recta final.

El joven piloto era más apoyado desde las gradas, pues es la primera vez en ocho años que un corredor brasileño dice presente en el circuito de Interlagos.

Sin embargo, en medio de la pelea por escalar posiciones, el paulista perdió el control de su Kick Sauber y se estrelló contra el muro. Además el impulso le hizo cruzar la pista, incluso despegándose del suelo, hasta impactar con la baranda contraria, justo frente al público.

El monoplaza del corredor de 21 años quedó destrozado en sus costados y parte posterior. Afortunadamente, Bortoleto no sufrió daños físicos pese al fuerte choque y las impactantes imágenes de su bólido tras el incidente.

