[VIDEO] Franco Colapinto se indignó con los fuegos artificiales del GP de Las Vegas

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, quien terminó en la 15.ª posición en el GP de Las Vegas, se indignó con los fuegos artificiales lanzados tras el término de la carrera.

El corredor de Alpine terminó muy molesto ya que la pirotecnia lo interrumpió cuando se disponía a conversar con la prensa acreditada. En un un incómodo momento, apuntó a las consecuencias del ruido para los animales y el dinero gastado para aquel espectáculo.

- Revisa la secuencia: