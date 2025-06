[VIDEO] Increíble: Norris chocó a Piastri y quedó fuera sobre el final del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 finalizó con una insólita colisión entre los pilotos de McLaren en la recta final de la carrera, y que obligó el postrero ingreso del safety car.

Los corredores de la escudería "papaya" iban luchando por el cuarto puesto en la vuelta 67 -de 70- cuando Lando Norris tocó desde atrás el monoplaza Oscar Piastri, yéndose contra un muro.

El bólido de Norris perdió su parachoques y el número "4" no pudo completar la carrera, que ganó George Russell (Mercedes). "Lo siento, todo es mi error, es mi culpa. Lo siento, fue estúpido de mi parte", dijo Norris sobre la pista.

- Revisa el momento:

Full footage of the battle between Lando Norris and Oscar Piastri that ended in a crash!#F1 #Formula1 #CanadianGPpic.twitter.com/VI37PJQjg4