Sebastien Ogier tomó el liderato en el Rally del Biobío

El piloto francés de Toyota Sebastien Ogier tomó este sábado el comando de la clasificación general de la undécima parada del Campeonato Mundial de Rally en la Región del Biobío, tras completar 12 tramos, en un cerrado duelo con el líder del campeonato, el galés Elfyn Evans, quien subió al segundo lugar.

Ogier, ocho veces monarca del mundo, se impuso en los tres tramos vespertinos María Las Cruces, Pelún 2 y Lota 2 para tomar ventaja de 6,3 segundos sobre su compañero de equipo Evans, que registra un tiempo de 2h23'20"2 en la general.

Evans tuvo un mejor desempeño en los recorridos matutinos, mostrando su destreza en condiciones húmedas del terreno, lo que le ayudó a remontar el quinto puesto que había alcanzado en la primera jornada.

Entre ambos pilotos desplazaron de la cima al francés Adrien Fourmaux de Hyundai, quien había tomado el primer lugar en Biobío tras el primer día de competencia, y que ahora es tercero a 20,5 segundos.

El finlandés Kalle Rovanperä, quien ganó en Chile el año pasado también pelea por el título del campeonato con Toyota, y se ubicó sexto en la general luego de que este sábado ganara solo uno de los tramos.