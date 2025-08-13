WRC del Biobío realizó su lanzamiento oficial con banderazo y exhibición

Con un banderazo y una exhibición automovilística, autoridades y pilotos dieron el vamos a la cuenta regresiva del World Rally Championship (WRC) Chile Biobío, fecha que se realizará entre el 11 y el 14 de septiembre.

El gobernador regional, Sergio Giacaman, destacó que en esta cuarta versión "la gran innovación es que volvemos al espíritu inicial de lo que fue el primer rally en 2019, que es el rally de la gente".

Esto gracias a la caravana rallysta que recorrerá las 33 comunas del Biobío a partir del 19 de agosto, para luego trasladarse a la Provincia de Arauco y finalizar en Concepción el 01 de septiembre, cuando se dé inicio a un Fan Zone en la Plaza de la Independencia.

Un espacio que durante diez días estará a "disposición de la ciudadanía, no sólo de Concepción, sino que de todos los habitantes de la región y del país", explicó el alcalde penquista, Héctor Muñoz.

La actividad de lanzamiento contó también con la presencia de consejeros regionales, representantes de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, gremios turísticos, vecinos del Gran Concepción, auspiciadores y la organización del Rally.

"La responsabilidad nuestra como organización en conjunto con Carabineros es hacer que sea un evento seguro y entretenido. Una fiesta ciudadana que posiciona a esta parte del mundo como un sitio donde está pasando algo muy relevante en términos de este deporte", sostuvo el productor general del WRC Rally Chile Biobío, Felipe Horta.

La acción del WRC partirá el jueves 11 de septiembre con la realización del Shakedown, prueba corta y cronometrada antes de la carrera principal, en Conuco-Florida, para luego dar vida a la Largada Protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción a partir de las 19:00 horas, donde se espera una concurrida asistencia.

La primera jornada de carrera, en tanto, se correrá el viernes 12 de septiembre y contempla el tramo Pulpería, Rere y San Rosendo; la segunda se realizará el sábado 13 en Pelún, Lota y María las Cruces. Por último, la tercera y final se desarrollará el domingo 14 en Laraquete y la provincia de Biobío. Tal como en ediciones anteriores, el Parque de Asistencia estará ubicado en las inmediaciones del Hotel Marina del Sol en Talcahuano.