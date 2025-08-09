Chile superó a El Salvador y avanzó a la siguiente fase clasificatoria para el Mundial 2027

La selección chilena de baloncesto sigue encendida en el Pre Clasificatorio de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, ya que este sábado se impuso con autoridad por 98-47 a El Salvador, asegurando su paso a la siguiente etapa de las clasificatorias.

El Coliseo de Valdivia fue el recinto donde se cimentó la victoria en los dos primeros cuartos. Tras el descanso, La Roja cestera administró la amplia ventaja para concretar su segundo triunfo consecutivo, luego del 101-59 conseguido ante Ecuador en el debut.

Con este resultado, Chile quedó listo para definir el primer lugar del Grupo B este domingo 10 de agosto, a las 19:00 horas, cuando enfrente a Cuba en el mismo escenario.

El ganador del grupo se unirá al Grupo C, donde esperan Brasil, Colombia y Venezuela, mientras que el segundo clasificado irá al Grupo D, junto a Argentina, Uruguay y Panamá.