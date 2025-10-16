Chileno Felipe Haase regresa a los Capitanes mexicanos para liga de desarrollo de la NBA

El ala-pívot chileno Felipe Haase, regresará a los Capitanes de la Ciudad de México, para jugar por segundo año consecutivo la temporada de la G League, liga de desarrollo de la NBA.

En un comunicado, el equipo mexicano anunció el fichaje de Haase, quien en la campaña 2024-25, fue una pieza clave, con un promedio por partido de 10.1 puntos, 5.3 rebotes y 2.6 asistencias.

Además, Haase fue uno los tres mejores de la liga en porcentaje de triples con un 46.5 por ciento de efectividad.

El sudamericano es un jugador versátil, con capacidad para contribuir en ambos lados de la cancha; su compromiso con el cuadro de la capital mexicana lo convirtieron en una de las figuras favoritas de la temporada pasada.

"Estoy muy contento de regresar a Capitanes una temporada más. La experiencia del año pasado fue especial y volver a vestir estos colores me llena de motivación. Sé que esta temporada será una gran oportunidad para seguir creciendo como jugador y competir al máximo nivel en la G League junto a mis compañeros", comentó Haase.

Este año los Capitanes estrenarán como entrenador al brasileño Vitor Galvani, quien sustituirá al español Ramón Díaz, manejador del equipo en sus primeros ocho años de existencia, quien decidió no renovar su contrato.

El regreso de Haase está acorde con la idea de los Capitanes de estimular la continuidad y dar oportunidades de desarrollo al talento latinoamericano en la G League.