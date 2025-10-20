Colegio Los Leones sigue invicto en la recta final de la LNB

La Liga Nacional de Baloncesto entró en su momento más intenso dado que los equipos comienzan a definir su destino en la última fecha de la fase regular, que determinará los clasificados directos a semifinales y los elencos que deberán jugarse la vida en el play-in, instancia que disputarán los ubicados entre el tercer y sexto lugar de cada conferencia, para definir los dos cupos restantes rumbo a las semifinales.

En la Zona Centro, Colegio Los Leones sigue imparable y se mantiene como el único invicto del campeonato, con ocho victorias en igual número de partidos, luego de imponerse este fin de semana a Municipal Puente Alto (79-73) y Boston College (75-62).

Por su parte, CD Universidad Católica se consolidó como escolta al sumar dos nuevos triunfos sobre Colo Colo (63-55) y Español de Talca (61-54), llegando a un sólido registro de 6 victorias y 2 derrotas. Detrás de los cruzados, Colo Colo y Municipal Puente Alto siguen peleando punto a punto por meterse en playoffs, mientras que Español de Talca y Boston College buscarán cerrar la fase con un buen resultado con miras a la lucha por el play in.

En la Zona Sur, la lucha está al rojo vivo. CD Universidad de Concepción se mantiene como líder con 6 triunfos y 2 caídas, pese a su caída ante ABA Ancud (63-77) y luego de haber vencido a Puerto Varas (78-66). Muy cerca, Español de Osorno sumó una destacada doble victoria ante Las Ánimas (73-65) y Puerto Varas (74-48), ubicándose a solo un punto del líder.

CD Valdivia, con una gran victoria sobre Las Ánimas (81-75), se mantiene en la pelea y podría alcanzar el segundo puesto en la última fecha, prometiendo una definición de alto voltaje en el sur del país.

Tabla de Posiciones

Zona Centro

1. Colegio Los Leones – 16 pts (8G / 0P)

2. CD Univ. Católica – 14 pts (6G / 2P)

3. CSD Colo Colo – 12 pts (4G / 4P)

4. Mun. Puente Alto – 11 pts (3G / 5P)

5. CD Español Talca – 10 pts (2G / 6P)

6. CD Boston College – 9 pts (1G / 7P)

Zona Sur