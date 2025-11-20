Con banderas antinazi: Barristas de Colo Colo protestaron contra Kast en duelo de la LNB

Barristas de Colo Colo manifestaron su rechazo contra el candidato presidencial Jose Antonio Kast (PR) durante el partido contra Universidad Católica en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) en San Carlos de Apoquindo.

Los hinchas desplegaron banderas con el logo antinazista, además de lienzos con insultos y otras consignas contra el candidato del Partido Republicano, que irá a la Segunda Vuelta Presidencial ante Jeannette Jara (PC).

Del mismo modo, la "Garra Blanca", en sus redes sociales, también manifestó su postura contra el candidato Kast, por su postura contra las barras en el fútbol.