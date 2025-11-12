Leones, Colo Colo y Español de Osorno pisaron fuerte en el inicio de play-offs de la LNB

Se iniciaron las series de play-offs de la Liga Nacional de Basquetbol con los ocho equipos clasificados a postemporada, tres de los cuales tomaron ventaja de 2-0 al ganar sus juegos como local en sus respectivas series al mejor de cinco juegos.

Leones de Quilpué, Colo Colo y Español de Osorno fueron los clubes que se hicieron fuertes de local en los primeros dos juegos. Mientras que la batalla en La Región de Los Ríos se mantiene igualada 1-1 entre CD Valdivia y Puerto Varas Basket.

Ahora los equipos que iniciaron de locales se trasladarán a las sedes de sus respectivos rivales para disputar los encuentros de visita. En el caso de Colo Colo, que venció a la UC de visita, buscará cerrar la serie en el tercer juego en condición de local.

Leones, Colo Colo y Español, de ganar el tercer encuentro, avanzarán inmediatamente a las finales de conferencia.

El elenco de Quilpué es el único equipo que llegó invicto a play-offs, ganando todos sus encuentros esta temporada, marcando así la jerarquía que los llevó a ser finalistas la temporada pasada.

Mientras que Municipal Puente Alto, Universidad de Concepción y Universidad Católica están obligados a ganar los siguientes 3 partidos para avanzar de fase.

Resultados primeros 2 juegos Playoffs LNB 2025