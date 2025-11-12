Síguenos:
Tópicos: Deportes | Baloncesto | Liga nacional

Leones, Colo Colo y Español de Osorno pisaron fuerte en el inicio de play-offs de la LNB

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Felinos, albos e hispanos quedaron a un paso de semifinales.

Leones, Colo Colo y Español de Osorno pisaron fuerte en el inicio de play-offs de la LNB
Se iniciaron las series de play-offs de la Liga Nacional de Basquetbol con los ocho equipos clasificados a postemporada, tres de los cuales tomaron ventaja de 2-0 al ganar sus juegos como local en sus respectivas series al mejor de cinco juegos.

Leones de Quilpué, Colo Colo y Español de Osorno fueron los clubes que se hicieron fuertes de local en los primeros dos juegos. Mientras que la batalla en La Región de Los Ríos se mantiene igualada 1-1 entre CD Valdivia y Puerto Varas Basket.

Ahora los equipos que iniciaron de locales se trasladarán a las sedes de sus respectivos rivales para disputar los encuentros de visita. En el caso de Colo Colo, que venció a la UC de visita, buscará cerrar la serie en el tercer juego en condición de local.

Leones, Colo Colo y Español, de ganar el tercer encuentro, avanzarán inmediatamente a las finales de conferencia.

El elenco de Quilpué es el único equipo que llegó invicto a play-offs, ganando todos sus encuentros esta temporada, marcando así la jerarquía que los llevó a ser finalistas la temporada pasada.

Mientras que Municipal Puente Alto, Universidad de Concepción y Universidad Católica están obligados a ganar los siguientes 3 partidos para avanzar de fase.

Resultados primeros 2 juegos Playoffs LNB 2025

  • Universidad Católica vs Colo Colo - (0-2) | (59-66)/ (57-61)
  • CD Valdivia vs Puerto Varas Basket - (1-1) | (87-77)/ (74/89)
  • CD Leones Quilpué vs Municipal Puente Alto - (2-0) | (78-70)/ (92-83)
  • Español de Osorno vs Universidad de Concepción (2-0) | (76-69)/ (79/-71)

