Los Leones de Quilpué batió a CD Valdivia y quedó a un triunfo del título en la LNB

Los Leones de Quilpué quedó a un paso de ganar el título de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), tras vencer por 79-65 a Club Deportivo Valdivia en el segundo duelo de las Finales, que se definen al mejor de cinco partidos.

El quinteto de la Región de Valparaíso aprovechó la localía en Quilpué, al igual que el primer partido, y tras un inicio dubitativo, logró remontar y sellar con categoría el partido en el último cuarto (16-18, 19-17, 21-18 y 23-12).

La figura del encuentro fue Kiandre Gaddy, con un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes; en el cuadro sureño, en tanto, la mejor mano fue del argentino Federico Herrera, autor de 16 tantos.

El tercer partido de la serie final será el viernes, a las 20:30 horas (23:30 GMT) en la "Catedral" del baloncesto chileno, el Coliseo "Antonio Azurmendy" en Valdivia, Región de Los Ríos.