Universidad de Concepción se alzó con la Supercopa de la LNB

En un Gimnasio "Luis 'Caco' Suárez" repleto y con un ambiente digno de una final, Universidad de Concepción se impuso por 82-73 a ABA Ancud y se coronó campeón de la Supercopa de la Liga Nacional de Baloncesto sumando su cuarto trofeo en la historia del torneo (2021, 2022, 2023 y 2025).

El equipo del Campanil arrancó con un juego agresivo y tomó rápidamente el control, cerrando el primer cuarto con ventaja de 27-14. El partido fue ganando en intensidad y roce, y aunque Ancud empujó con el aliento de su público para recortar la diferencia, la UdeC mantuvo el control y llegó al descanso arriba 47-39.

En la segunda mitad, los locales siguieron luchando con Dwight Owens II como su principal carta ofensiva y llegaron a ponerse a cinco puntos. Sin embargo, la UdeC respondió con un inspirado Stephen Maxwell, quien lideró la ofensiva en el tercer cuarto para mantener la ventaja (68-59) y asegurar el control del juego.

En el último parcial, el cuadro penquista volvió a imponer su ritmo, estiró la diferencia y selló la victoria para sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Para el elenco del campanil destacaron el estadounidense Stephen Maxwell con 26 puntos y 7 rebotes; y Kevin Rubio con 23 anotaciones y 7 tableros.

Mientras que para el conjunto chilote los mejores fueron los norteamericanos Darryl Owens con 22 puntos y 4 asistencias, y Anthony Peacock con 16 positivos y 11 rebotes.