Leones de Quilpué debutó con sólido triunfo en la Liga Sudamericana

El Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué comenzó con éxito su participación en la Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB) tras imponerse con claridad por 52-84 a San José de Paraguay en el estreno del Grupo D en la noche del lunes 27 de octubre.

El equipo mostró intensidad, buen ritmo y un juego colectivo que se tradujo en una ventaja sostenida durante todo el partido.

Entre los protagonistas del encuentro destacaron los nacionales. Ignacio Carrión fue el jugador mejor valorado, aportando 13 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias; Nicolás Rebolledo lideró la ofensiva con 15 puntos y sumó 2 asistencias y 2 rebote.

Además, Ty Jones colaboró con 12 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia, y Darrol Jones sumó 11 unidades junto a 4 asistencias y 4 rebotes. Mientras que el refuerzo extranjero Kiandre Gaddy destacó con 13 puntos en apenas 14 minutos de juego.

Posterior al sólido triunfo de la escuadra felina, el entrenador Guillermo Frutos valoró el compromiso y la entrega de su equipo: "Los artífices son los jugadores, que ejecutan a la perfección el plan de partido, creen en lo que proponemos defensivamente y son muy generosos compartiendo el balón. Corrimos la pista y creo que hemos hecho un partido muy completo. La puesta en escena fue extraordinaria en términos de energía y control emocional. Hemos conseguido un grupo que transmite que la exigencia no está reñida con el buen ambiente; es un vestuario con buenos líderes y compañerismo", comentó.

La importancia de esta victoria se acentúa tras el ajustado resultado del otro duelo del grupo, donde Regatas de Corrientes (Argentina) venció por 77-75 a Pinheiros (Brasil).

Con este panorama, Leones de Quilpué enfrentará a Regatas este martes a las 17:40 horas, y cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles a la misma hora frente a Pinheiros, en lo que promete ser una definición intensa.