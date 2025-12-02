Jaque al sistema: La jugada de Michael Jordan que hace temblar los cimientos de Nascar

El juicio antimonopolio que el legendario Michael Jordan y su socio, el piloto Denny Hamlin, iniciaron contra la organización de automovilismo de carreras Nascar entró en su segundo día este martes con la continuación de testimonios iniciales ante un tribunal federal de Carolina del Norte.

El caso, que puede remover los cimientos de una de las series deportivas más populares y poderosas de Estados Unidos, reveló preocupantes comunicaciones de los directivos de la franquicia y puso el foco en las finanzas del organismo, al que Jordan y Hamlin acusan de actuar como un monopolio que no deja opciones a los equipos.

Ambos exdeportistas demandan a Nascar en calidad de copropietarios del equipo 23XI Racing, junto a otro equipo, Front Row Motorsports. Alegan que la organización obliga a los participantes a aceptar contratos "charter" -que garantizan la participación y un reparto de ingresos en la serie principal de Nascar- con condiciones muy restrictivas.

De acuerdo con la demanda, estas prácticas violan la ley antimonopolio estadounidense al restringir la competencia mediante cláusulas de exclusividad, el control abusivo de ingresos y el acceso a las carreras.

Según 23XI y Front Row, los dos únicos equipos que se negaron a firmar los nuevos contratos de fletamento, el modelo de reparto de ingresos de NASCAR es injusto para quienes a menudo operan con pérdidas.

"A nuestros aficionados les han lavado el cerebro con los argumentos de la NASCAR durante décadas", escribió en redes sociales Hamlin, tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona.

El piloto, que tomó el estrado este lunes visiblemente emocionado, aseguró que llevar un solo auto a la pista costó 20 millones de dólares durante una temporada de 38 carreras, sin incluir gastos generales como el salario de los pilotos y las operaciones comerciales.

La demanda también reclama a NASCAR la cobertura de todos sus gastos legales y la subsanación de las pérdidas financieras sufridas este año por no formar parte del fletamento.

El abogado defensor de la organización Johnny Stephenson, argumentó por su parte que la familia France, dueña de la franquicia desde 1948, "es un ejemplo del sueño americano".

"Ese es el tipo de esfuerzo que no merece una demanda. Ese es el tipo de esfuerzo que merece admiración", remarcó.

Una victoria judicial para NASCAR reforzaría su modelo de negocio, en cambio, si 23XI y Front Row ganan, pueden cambiarse las reglas del deporte e incluso desmantelar la estructura actual.