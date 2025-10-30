Chicago Bulls sumó su cuarta victoria y extendió su racha en la NBA

Chicago Bulls, un equipo sin grandes ambiciones para la nueva temporada, prolongó su brillante e inesperado inicio al conseguir su cuarto triunfo en cuatro partidos. La víctima fue Sacramento Kings, que cayó por 126-113 en el United Center de Chicago.

Con este resultado, los Bulls se mantienen como una de las cuatro franquicias invictas en este arranque de campaña, junto a Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs y Philadelphia 76ers. El equipo dirigido por Billy Donovan se dio un festín en una noche marcada por el regreso de dos exfiguras, Zach LaVine (30 puntos) y DeMar DeRozan (19), esta vez con la camiseta de los Kings.

La ofensiva local estuvo bien repartida. Matas Buzelis, en su segundo año en la NBA, brilló con 27 puntos, mientras que Josh Giddey rozó el triple-doble con 20 puntos, ocho rebotes y doce asistencias. El pívot Nikola Vucevic aportó un sólido doble-doble de 13 puntos y 14 rebotes, y Kevin Huerter fue clave desde el banquillo con 19 unidades.

Curiosamente, Huerter es un exjugador de los Kings y llegó a Chicago como parte de la operación que llevó a LaVine a Sacramento. Con esta victoria, Chicago se sitúa en lo más alto de la Conferencia Este, mientras que los Kings agudizan su mal momento al registrar su cuarta derrota en cinco partidos disputados.