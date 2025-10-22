Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.2°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Curry le ganó el duelo a Doncic en el triunfo de Warriors ante Lakers en el inicio de la NBA

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El duelo estelar entre Luka Doncic y Stephen Curry encendió este martes el centro de Los Ángeles para dar la bienvenida a la temporada de la NBA, que arranca con el cruce entre los Lakers y los Golden State Warriors en el triunfo de estos últimos por 109-119.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados