Falleció el exjugador de la NBA Rodney Rogers a los 55 años

La NBA está de luto por el fallecimiento del exjugador Rodney Rogers, quien murió este sábado a la edad de 55 años. Con una destacada carrera de 12 temporadas en la liga, la vida del alero cambió drásticamente en 2008, cuando quedó paralizado de hombros hacia abajo tras un grave accidente de motocross.

La noticia fue confirmada por la propia NBA a través de un comunicado. "La familia de la NBA lamenta profundamente el fallecimiento de Rodney Rogers. Será recordado no solo por sus logros en la cancha, sino también por la extraordinaria resiliencia, valentía y generosidad que demostró a lo largo de su vida, cualidades que inspiraron a tantos", rezó el texto, enviando sus condolencias a la familia.

Rogers militó en siete equipos a lo largo de su carrera: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets, Philadelphia 76ers y Phoenix Suns, club con el que vivió su mejor momento al ganar el premio al Sexto Hombre del Año en la temporada 2000. Durante sus 12 años como profesional, promedió 10,9 puntos y 4,5 rebotes por partido.

Formado en la Universidad de Wake Forest, fue elegido en la novena posición del 'draft' de 1993. Su vida dio un giro el 28 de noviembre de 2008, cuando sufrió un accidente de motocicleta en Carolina del Norte. Una caída en un sendero rural lo dejó paralizado del cuello para abajo, una condición que sobrellevó con valentía durante los últimos 17 años de su vida.