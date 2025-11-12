La NBA anunció nuevo formato del All-Star con Estados Unidos contra Resto del Mundo

La NBA anunció este martes un nuevo formato para el Partido de las Estrellas de 2026, con dos equipos formados por jugadores estadounidenses y uno integrado por jugadores extranjeros.

El evento se disputará el próximo 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles, casa de los Clippers.

El nuevo formato prevé una fase de grupos con tres partidos de 12 minutos cada uno, y los dos ganadores de esta liguilla avanzarán a la final.

Los equipos estarán formados por un mínimo de ocho jugadores cada uno. Los protagonistas serán doce jugadores procedentes de la Conferencia Oeste y doce procedentes de la Conferencia Este.

Se trata de un nuevo intento de la NBA para devolver brillo y competitividad a un All-Star que en los últimos años ha recibido fuertes críticas por la falta de compromiso mostrada por los jugadores.