LeBron James debutó en su temporada 23 en la NBA

LeBron James debutó la noche del martes en la presente temporada, su octava en Los Ángeles y la número 23 de su carrera en la NBA, tras perderse los primeros 14 partidos por una lesión en el nervio ciático.

James, de 40 años, hizo su esperado debut como titular en el triunfo por 140-126 frente a Utah Jazz, transformándose en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas.

En su ausencia, los Lakers tuvieron un sólido inicio de temporada con un balance de 10-4, con Luka Doncic promediando 34,9 puntos, 8,9 rebotes y 8,9 asistencias por partido.

Esta es la última temporada que James tiene en su contrato con los Lakers y, aunque no lo ha hecho oficial, todo apunta a que será la de su retiro.

En su actuación, el alero sumó 11 puntos, 12 asistencias y 3 rebotes en 30 minutos de juego.